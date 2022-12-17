Экс-президент УЕФА Платини отклонил приглашение Макрона стать гостем финала ЧМ-2022

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), экс-футболист сборной Франции Мишель Платини отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Europe1.
Как утверждает источник, глава французского государства направил приглашение победителю чемпионата Европы 1984 года, однако Платини отказался. Добавляется, что 67-летний функционер не желает встречаться с членами Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, что финальный матч катарского мундиаля состоится в ближайшее воскресенье, 18 декабря. В нём встретятся сборные Франции и Аргентины. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск.
Напомним, «трёхцветные» на стадии плей-офф оказались сильнее команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы переиграли Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 пен.) и Хорватию (3:0).
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-2022. Видеоролик:
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