Хорватия — Марокко: стартовые составы команд на матч за третье место ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Марокко объявили стартовые составы команд на матч за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Перишич, Майер, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ливайя, Оршич, Гвардиол, Шутало.

Сборная Марокко: Боно, Хакими, Амрабат, Зиеш, Сабири, Буфаль, Эль-Ямик, Эн-Несири, Дари, Эль-Ханнус, Аттийят-аллах.

Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью 0:0.

В плей-офф сборная Хорватии обыграла Японию (1:1, 3:1 пен.) и Бразилию (1:1, 4:2 пен.), потерпев поражение от Аргентины в полуфинале (0:3). Марокканцы выбили Испанию (0:0, 3:0 пен.) и Португалию (1:0), после чего уступили в полуфинале Франции (0:2).