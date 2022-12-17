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Хорватия — Марокко, текстовая онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2022, 17 декабря, где смотреть

Кто станет первым медалистом ЧМ-2022? Хорватия — Марокко — онлайн
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Хорватия — Марокко, текстовая онлайн-трансляция
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Предпоследний матч Кубка мира — нельзя пропустить!

Всем привет! Чемпионат мира 2022 года в Катаре подошёл к концу. В программе соревнований осталось всего два матча, самых главных, медальных. Сегодня, 17 декабря, в Дохе пройдёт «малый финал» турнира: сборные Хорватии и Марокко разыграют бронзовые медали. Очным матчем они открывали первенство планеты — им же и закрывают. Красиво история закольцевалась. У «шашечных» уже были мировые пьедесталы — третье место в 1998 году, второе — в 2018-м. У их соперника — ещё нет. По идее, марокканцы должны быть более мотивированы и «голодны». А как оно будет на практике, узнаем совсем скоро.

«Чемпионат» расскажет всё самое интересное о матче за третье место в формате текстовой онлайн-трансляции. Будьте с нами!

ЧМ-2022 - финальный раунд. За 3-е место
17 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Хорватия
Не начался
Марокко
За кого вы сегодня? Опрос Где смотреть матч Хорватия — Марокко
Live Олег Лысенко

Если вы считаете матчи за третье место, бессмысленной затеей, то совершенно зря. И мы сейчас вам это докажем.

Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение
11:47 Олег Лысенко

За кого вы сегодня? Опрос

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11:39 Олег Лысенко

Где смотреть матч Хорватия — Марокко

📺 В прямом эфире игру за третье место на ЧМ-2022 покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 17:45 мск.

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