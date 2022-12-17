Кто станет первым медалистом ЧМ-2022? Хорватия — Марокко — онлайн

Всем привет! Чемпионат мира 2022 года в Катаре подошёл к концу. В программе соревнований осталось всего два матча, самых главных, медальных. Сегодня, 17 декабря, в Дохе пройдёт «малый финал» турнира: сборные Хорватии и Марокко разыграют бронзовые медали. Очным матчем они открывали первенство планеты — им же и закрывают. Красиво история закольцевалась. У «шашечных» уже были мировые пьедесталы — третье место в 1998 году, второе — в 2018-м. У их соперника — ещё нет. По идее, марокканцы должны быть более мотивированы и «голодны». А как оно будет на практике, узнаем совсем скоро.
«Чемпионат» расскажет всё самое интересное о матче за третье место в формате текстовой онлайн-трансляции. Будьте с нами!
Если вы считаете матчи за третье место, бессмысленной затеей, то совершенно зря. И мы сейчас вам это докажем.
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Где смотреть матч Хорватия — Марокко
📺 В прямом эфире игру за третье место на ЧМ-2022 покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 17:45 мск.
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