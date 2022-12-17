Широков: в финале всё будет зависеть от того, с какой ноги встанут Месси, Мбаппе, Гризманн

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.

«На таких стадиях фаворита нет. Было видно по матчу с Марокко, что Франция фаворит? Вообще нет. Здесь практически равные команды. Всё будет зависеть от того, как проявят себя лидеры. Исполнительское мастерство отдельных игроков может решить.



Но при этом Бразилия, по мне, была на голову выше всех на этом чемпионате мира. Однако они умудрились проиграть. Не сказал бы, что их погубила самоуверенность. Они не реализовали три дохлых момента, а затем забили гол. После этого я не знаю, что произошло: почему они решили отойти назад. Это не их стиль футбола. В таких случаях всегда в конце 120-минутного марафона будет какой-то момент, который [соперники] смогут реализовать. В итоге залетело.



В финале может быть то же самое. Будет зависеть от того, кто более ответственно сыграет и кому больше повезёт. В ворота французов и марокканцев такие мячи не залетали. Всё будет зависеть от того, с какой ноги встанут Месси, Мбаппе, Гризманн. Однако один футболист уже давно не выигрывает матчи. Понятно, что отдельный момент можно решить — но можно решить один момент, а тебе там два залетит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.