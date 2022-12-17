Защитник Марокко Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ

Сегодня, 17 декабря, завершился матч за третье место чемпионата мира, где сборная Марокко уступила Хорватии (1:2). После финального свистка игроки африканской команды предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом всё не закончилось. Как сообщает Sport1, крайний защитник Марокко Ашраф Хакими даже успел поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Хакими нашёл Инфантино перед церемонией награждения в подтрибунном помещении, где оскорбил главу футбольной организации, обвинив его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали ЧМ. Также Ашраф раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).
После инцидента Хакими проводили в раздевалку. Уточняется, что Инфантино удивительно спокойно отреагировал на оскорбления футболиста и легко отнёсся к этому. Причиной гнева Хакими был неназначенный во втором тайме пенальти в ворота Хорватии.
Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату:
- 17 декабря 2022
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32