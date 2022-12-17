Защитник Марокко Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ

Сегодня, 17 декабря, завершился матч за третье место чемпионата мира, где сборная Марокко уступила Хорватии (1:2). После финального свистка игроки африканской команды предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом всё не закончилось. Как сообщает Sport1, крайний защитник Марокко Ашраф Хакими даже успел поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Хакими нашёл Инфантино перед церемонией награждения в подтрибунном помещении, где оскорбил главу футбольной организации, обвинив его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали ЧМ. Также Ашраф раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).

После инцидента Хакими проводили в раздевалку. Уточняется, что Инфантино удивительно спокойно отреагировал на оскорбления футболиста и легко отнёсся к этому. Причиной гнева Хакими был неназначенный во втором тайме пенальти в ворота Хорватии.

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