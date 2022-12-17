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Футболисты Марокко продолжили спор с судьями после свистка матча с Хорватией на ЧМ-2022

Футболисты Марокко продолжили спор с судьями после свистка матча с Хорватией на ЧМ-2022
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Марокканские футболисты остались недовольны судейством бригады арбитров Абдулрахмана Аль-Джассима в их матче с Хорватией (1:2) за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре. Марокканцы продолжили спорить с судейской бригадой после финального свистка.

Напомним, как развивались события в матче Хорватия — Марокко:

Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.

Во втором тайме команды больше голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.

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