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Хакими — после поражения от Франции: мечте Марокко пришёл конец

Хакими — после поражения от Франции: мечте Марокко пришёл конец
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал поражение национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Франции (0:2).

«Мы отдали себя полностью. Мечте нашей команды, нашей страны пришёл конец. Но мы должны гордиться тем, что мы сделали. Мы продолжали бороться до последней секунды и уходим с высоко поднятой головой. Мы будем продолжать стараться и отдавать все свои силы для нашей страны. Спасибо всем марокканцам за поддержку», — написал Хакими на своей странице в социальных сетях.

Сборная Марокко сыграет в матче за третье место на чемпионате мира 2022 года с командой Хорватии завтра, 17 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск. Сборная Марокко стала первой африканской командой, дошедшей до столь высокой стадии чемпионата мира.

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