В мексиканском клубе подтвердили переговоры с Луисом Суаресом

Президент мексиканского клуба «Крус Асуль» Виктор Веласкес высказался о слухах, связывающих его команду с подписанием уругвайского футболиста Луиса Суареса.

«У меня пока нет для вас новостей, но мы вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привести Луиса Суареса в «Крус Асуль», нам просто нужно набраться терпения и искать одно или два других трансфера вдобавок к этому. Помимо нападающего, мы также ищу левого защитника», — приводит слова Веласкеса AS.

Отметим, что Суарес сыграл за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря. Уругвайцы выступили в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей, но не смогли из неё выйти. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, она сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая. Видеоролик: