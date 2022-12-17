В мексиканском клубе подтвердили переговоры с Луисом Суаресом

Президент мексиканского клуба «Крус Асуль» Виктор Веласкес высказался о слухах, связывающих его команду с подписанием уругвайского футболиста Луиса Суареса.
«У меня пока нет для вас новостей, но мы вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привести Луиса Суареса в «Крус Асуль», нам просто нужно набраться терпения и искать одно или два других трансфера вдобавок к этому. Помимо нападающего, мы также ищу левого защитника», — приводит слова Веласкеса AS.
Отметим, что Суарес сыграл за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря. Уругвайцы выступили в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей, но не смогли из неё выйти. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, она сыграет в финале турнира с Аргентиной.
Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая. Видеоролик:
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