В Хорватии ярко отпраздновали бронзовые медали команды на ЧМ-2022
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Вчера, 17 декабря, сборная Хорватии переиграла сборную Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира и завоевала бронзовые медали турнира. Успех национальной команды отпраздновали в столице Хорватии — Загребе.
В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022. Видеоролик:
Тысячи людей собрались на одной из площадей города, чтобы отпраздновать вторые медали чемпионата мира для команды подряд. На турнире в России Хорватия дошла до финала, где проиграла Франции.
Французы, к слову, примут участие во втором финале подряд. Сегодня, 18 декабря, команда Дидье Дешама сыграет со сборной Аргентины. Матч начнётся в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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