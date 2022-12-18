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Зоран Тошич рассказал, что будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

Зоран Тошич рассказал, что будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, какую сборную поддержит в финальном матче чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«В финале чемпионата мира буду болеть за сборную Аргентины!» — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.

Ранее в матче за третье место ЧМ-2022 сборная Хорватии обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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