Зоран Тошич рассказал, что будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, какую сборную поддержит в финальном матче чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«В финале чемпионата мира буду болеть за сборную Аргентины!» — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.



Ранее в матче за третье место ЧМ-2022 сборная Хорватии обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.