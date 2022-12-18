Олич: уверен на 100%, что Модрич будет играть за сборную Хорватии, если будет в форме

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич после матча за третье место чемпионата мира — 2022 с Марокко (2:1) высказался о будущем полузащитника Луки Модрича в национальной команде.



«Нет, я не думаю, что это был последний матч Модрича за Хорватию. Лука хочет сыграть в «Финале четырёх» Лиги наций. Я на 100% уверен, что он будет играть за сборную, если будет в форме», — приводит слова Олича Sport1.de со ссылкой на MagentaTV.

Сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре. На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, Хорватия дошла до финала турнира, где уступила сборной Франции со счётом 2:4. Сегодня, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022, в котором сыграют национальные команды Аргентины и Франции.