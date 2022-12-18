Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Датский журналист в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами

Датский журналист в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами
Комментарии

Ведущий датского телевидения Кристиан Хёг во время празднования сборной Марокко одной из побед на чемпионате мира с матерями показал фотографию обезьян.

Ведущий показал фотографию семейства обезьян, пытаясь перейти на следующую тему, но получилось сравнение с тем, как марокканская команда праздновала со своими семьями и матерями выход в полуфинал чемпионата мира.

«В программе текущих событий «NEWS & Co» на датском телеканале 2 NEWS в понедельник, 12 декабря, был сделан неуместный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу. TV 2 приносит искренние извинения за комментарий», — написала пресс-служба телеканала в «Твиттере».

Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:

Сказка Марокко на ЧМ закончилась драмой! Два чудо-гола принесли хорватам бронзу Сказка Марокко на ЧМ закончилась драмой! Два чудо-гола принесли хорватам бронзу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022