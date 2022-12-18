Датский журналист в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами

Ведущий датского телевидения Кристиан Хёг во время празднования сборной Марокко одной из побед на чемпионате мира с матерями показал фотографию обезьян.

Ведущий показал фотографию семейства обезьян, пытаясь перейти на следующую тему, но получилось сравнение с тем, как марокканская команда праздновала со своими семьями и матерями выход в полуфинал чемпионата мира.

«В программе текущих событий «NEWS & Co» на датском телеканале 2 NEWS в понедельник, 12 декабря, был сделан неуместный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу. TV 2 приносит искренние извинения за комментарий», — написала пресс-служба телеканала в «Твиттере».

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