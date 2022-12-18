Датский журналист в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами
Поделиться
Ведущий датского телевидения Кристиан Хёг во время празднования сборной Марокко одной из побед на чемпионате мира с матерями показал фотографию обезьян.
Ведущий показал фотографию семейства обезьян, пытаясь перейти на следующую тему, но получилось сравнение с тем, как марокканская команда праздновала со своими семьями и матерями выход в полуфинал чемпионата мира.
«В программе текущих событий «NEWS & Co» на датском телеканале 2 NEWS в понедельник, 12 декабря, был сделан неуместный комментарий в отношении сборной Марокко по футболу. TV 2 приносит искренние извинения за комментарий», — написала пресс-служба телеканала в «Твиттере».
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10
Партнерский контент