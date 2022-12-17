Сказка Марокко на ЧМ закончилась драмой! Два чудо-гола принесли хорватам бронзу

Матч за третье место – скорее шоу для болельщиков, нежели реальная мотивация для игроков и тренеров. Конечно, никому не хочется заканчивать чемпионат мира двумя поражениями. Быть может, это заряжает на игру сильнее, чем стремление к победе и бронзовым медалям.

Хорваты больше поменяли состав по сравнению с полуфиналом. На этот раз в основе не было Деяна Ловрена, Йосипа Юрановича, Борны Сосы, Марсело Брозовича и Марио Пашалича. У Марокко отсутствовали только получившие травмы Ромен Сес и Нуссайр Мазрауи, а также Аззедин Унаи.

Команды Златко Далича и Валида Реграги справлялись с задачей развлекать болельщика. Голкипер «атласских львов» Боно уже на третьей минуте едва не сотворил самый курьёзный гол этого чемпионата мира, когда в розыгрыше под давлением пустил мяч вдоль собственных ворот. Сборная Хорватии, несмотря на смешанный состав, начала игру лучше: контролировала мяч, высоко прессинговала, летела в атаку. Марокканцы визуально уступали по движению самим себе, если сравнивать с их предыдущими матчами на ЧМ-2022. Возможно, это связано с тем, что они имели мало дней для отдыха и восстановления.

Быстрый гол «шашечных» всё же состоялся, да какой! Несомненно, наигранный, потрясающе исполненный стандарт. Но уместен вопрос: что же вы раньше его не применяли в плей-офф? Подача в нужную зону, и скидка головой от Ивана Перишича под удар головой же Йошко Гвардиола. Перишич, конечно, уникум! В этой игре он закрывал позицию левого защитника в схеме 4-4-2, но всё равно поучаствовал в голе. Мы видели связку Перишича-защитника и Оршича-вингера во встрече с аргентинцами, однако тогда сама ситуация вынуждала тренера рисковать, поэтому выход Ивана в обороне против Марокко немного удивил. Любопытно, что и «атласские львы» отыгрались через две минуты после подачи со стандарта и удара головой. Вот только там всё получилось проще – мяч попал к Ашрафу Дари от головы хорвата. Счастливый случай.

Хорваты доминировали бóльшую часть первого тайма, в два раза перебили соперника – 8:4 (а по ударам в створ и вовсе превзошли в четыре раза – 4:1). Закономерно, что на перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу «шашечных». Потеря марокканцев у своей штрафной обернулась голом Оршича – красиво обводящим ударом положил мяч в сетку от штанги.

Лука Модрич из-за схемы с двумя нападающими играл глубже. Благодаря позиции полузащитника «Реала» хорваты легко разбивали первую линию прессинга соперника. 37-летний Модрич хорошо двигался сам и прекрасно двигал мяч. Это тоже одна из причин, почему сборная Марокко превратилась в матче с Хорватией в обычную команду, какой была раньше, например, на ЧМ-2018 в России. Вдобавок марокканцев продолжили преследовать травмы – после перерыва они потеряли обоих центральных защитников — Дари и Джавада Эль-Ямика. У «шашечных», кстати, тоже «сломался» Андрей Крамарич. Из-за его повреждения полчаса получил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Дорогая цена у игры за бронзу.

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«Атласские львы» во второй половине владели мячом больше, чем в первой, поддавливали, но им не хватало темпа. Хотя и с точки зрения жёсткости в единоборствах марокканцы были не теми, что в предыдущих матчах в плей-офф, а одно из нарушений при счёте 2:1 в пользу хорватов могло привести к 11-метровому в ворота Боно. Эпизод с падением Гвардиола в чужой штрафной, возможно, тянул на пенальти. Но для катарского судьи Абдулрахмана Аль-Джассима это был не фол. Далич перед игрой сомневался, что идея подарить матч за третье место местному арбитру хорошая, и наверняка ещё раз подумал об этом после момента с Гвардиолом.

Хорваты в концовке выкатили на поле «марокканский автобус». Это не та игра, в которой мог проявить себя Влашич, тем не менее при 13 касаниях мяча один момент он всё же имел. К сожалению, не попал. «Шашечные» во втором тайме вообще ни разу не пробили в створ, но и сопернику позволили сделать это лишь однажды (всего удары – 4:5). Последний шанс марокканцев упустил их лучший бомбардир Юссеф Эн-Несири. Бронза досталась Хорватии. Большой успех для команды Далича, несмотря на то что на ЧМ-2018 в России было серебро.