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Аргентина — Франция 4:2 (2:2), результат финального матча чемпионата мира по футболу 18 декабря 2022 года

Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и стала чемпионом мира по футболу 2022 года
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Сегодня, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Первыми в матче счёт открыли аргентинцы. Случилось это на 23-й минуте, когда Лионель Месси реализовал 11-метровый удар. На 36-й минуте Аргентина укрепила своё преимущество благодаря голу Анхеля Ди Марии после точной передачи Алексиса Мак Аллистера. Чтобы переломить ход встречи, главный тренер Франции Дидье Дешам сделал двойную замену на 41-й минуте – вместо Оливье Жиру и Усмана Дембеле на поле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

Долгое время счёт оставался прежним, но на 80-й минуте всё изменилось после назначения пенальти в ворота Аргентины, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. Спустя минуту Мбаппе сравнял счёт в этом матче после передачи Маркуса Тюрама. После этого ни одна команда отличиться не смогла, и матч перешёл в овертаймы.

В первом тайме игра была равная, и команды выйти вперёд не смогли. Основные события произошли во второй 15-минутке. На 109-й минуте нападающий Лионель Месси забил гол и сумел вывести аргентинцев вперёд. Но французы не сдались, и на 118-й минуте Килиан Мбаппе сумел сравнять счёт в матче. По истечении овертаймов команды перешли к серии 11-метровых ударов.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу 2022 года. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23' (пен)   2:0 Ди Мария – 36'   2:1 Мбаппе – 80' (пен)   2:2 Мбаппе – 81'   3:2 Месси – 108'   3:3 Мбаппе – 118' (пен)
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