Мбаппе — первый французский игрок с 1958 года, ставший лучшим бомбардиром чемпионата мира

Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию в серии пенальти (4:2, 3:3 в овертаймах). Несмотря на поражение, нападающий Килиан Мбаппе сумел стать лучшим бомбардиром турнира с восемью мячами и первым французским игроком с 1958-го, который получил «Золотую бутсу».

На ЧМ 1958 года лучшим бомбардиром стал игрок сборной Франции Жюст Фонтейн, который забил 13 голов в шести встречах турнира. В тот год «трёхцветные» смогли довольствоваться только бронзовыми медалями, обыграв в матче за третье место ФРГ — 6:3. А победителем стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале Швецию — 5:2.

Мбаппе также стал обладателем уникального достижения, забив больше всего мячей в финалах мирового первенства. На чемпионате мира 2018 года Килиан забил гол в ворота Хорватии (4:2), а на турнире в Катаре отличился хет-триком в ворота Аргентины.