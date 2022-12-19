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Талалаев: Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси

Талалаев: Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отметил, что наставнику аргентинцев Лионелю Скалони повезло работать в эпоху Лионеля Месси.

«Фишка с Ди Марией, ведь мы не могли предположить, что Скалони это сделает, а он сделал, пошел на этот шаг. Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси, а вот по поводу его решений тренерских, то дебют матча он выиграл, но после перерыва был провал, когда французы сделали замены. У него еще нет опыта, а у Дешама есть, и Дешам заменами перевернул очень тяжелую игру», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Сборная Аргентины в финале ЧМ‑2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пен.).

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:

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