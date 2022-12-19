Только Месси и Марадона забили более пяти голов и создали более 20 моментов на одном ЧМ

Аргентинские футболисты Лионель Месси и Диего Марадона — единственные, кому удавалось на одном первенстве планеты забить больше пяти мячей и создать больше 20 голевых моментов, сообщает портал Opta.

Сборная Аргентины вчера, 18 декабря, в серии пенальти обыграла команду Франции в финале чемпионата мира.

Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Вчера, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.



Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.



Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

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