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Писарев считает, что смена тактики Скалони помогла аргентинцам одержать победу на ЧМ

Писарев считает, что смена тактики Скалони помогла аргентинцам одержать победу на ЧМ
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Российский тренер Николай Писарев считает, что тактика главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони с постоянной сменой схемы помогла национальной команде одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

«Скалони после поражения от Саудовской Аравии посадил на замену Лаутаро Мартинеса, постоянно менял схему. Он подстраивался под соперника и создал команду, которая помогла Месси выиграть чемпионат мира», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

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