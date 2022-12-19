Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«До сих пор не могу в это поверить… Мы сделали это!» Месси — о победе на ЧМ-2022

«До сих пор не могу в это поверить… Мы сделали это!» Месси — о победе на ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе в финале чемпионата мира. Аргентинцы обыграли национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Чемпионы мира! Столько я мечтал об этом, так сильно хотел этого, что до сих пор не могу в это поверить...

Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня, а также всем, кто верил в нас. Мы ещё раз доказали, что аргентинцы, сражаясь вместе и сплочённо, способны достичь всего, к чему стремятся. Заслуга этого состава, который выше индивидуальностей, заключается в том, что все они борются за одну и ту же мечту, которая также была мечтой всех аргентинцев… Мы сделали это! Очень скоро увидимся…» — написал Месси в социальной сети.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!

Видео: Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022