«ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» готов продать нападающего Килиана Мбаппе за компенсацию в размере € 300-350 млн, сообщает The Telegraph.
У игрока действует контракт до 2025 года. Однако парижане готовы продать француза в случае его желания уйти, но если получат соответствующее предложение. Сейчас «ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 300-350 млн.
«Реал» предлагал Килиану больше, чем мы. И он избрал нас. Это было самое главное заявление. Выбрал играть здесь – и дело не в деньгах», — сказал неназванный источник из «ПСЖ».
Напомним, Килиан Мбаппе стал лучшем бомбарлиром чемпионата мира в Катаре, забив восемь голов в семи матчах турнира. В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету француза 12 голов и два ассиста в 14 матчах.
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