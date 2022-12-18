Мбаппе пережил ужас в финале ЧМ. От столь сильного удара судьбы его не спасёт даже Макрон

Сборная Франции в невероятно драматичном матче уступила Аргентине в финале чемпионата мира. Команду Дидье Дешама не спас даже хет-трик гениального Килиана Мбаппе.
► После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! Франция отдала титул, несмотря на хет-трик Мбаппе
На матче присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После каждого из голов Мбаппе он вскакивал со своего кресла и эмоционально праздновал. После серии пенальти, в которой удача была на стороне аргентинцев, президент спустился на поле. Кадры с Макроном, который утешает Мбаппе, облетели весь мир. Президент пытался немного взбодрить футболиста, но тот, похоже, оставил все силы и эмоции на поле.
Сам Мбаппе сразу после окончания игры сел на скамейку запасных, закрылся футболкой и заплакал. Помимо Мбаппе, его утешал и Лионель Месси. А позднее Килиан получил «Золотую бутсу» и новую порцию подбадриваний от Макрона. Затем Мбаппе сфотографировали с аргентинцами Месси (лучший футболист турнира), Эмилиано Мартинесом (лучший вратарь) и Энцо Фернандесом (лучший молодой футболист). Естественно, в отличие от южноамериканцев, француз не излучал никаких позитивных эмоций.
Мбаппе с Месси, Мартинесом и Фернандесом
Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images
Килиан по итогам феноменального финала установил сразу несколько достижений. Давайте загибать пальцы. Мбаппе занял первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 (восемь мячей) — он опередил Лионеля Месси на один гол.
Помимо этого, Килиан стал вторым футболистом в истории, сделавшим хет-трик в финале планетарного первенства. Первым был англичанин Джефф Хёрст — он забил трижды в домашнем финале ЧМ-1966. А ещё француз вышел на первое место по голам в финалах чемпионатов мира. У Мбаппе их уже четыре (один он оформил четыре года назад в России).
- 18 декабря 2022
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