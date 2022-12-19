Уилкшир: главное разочарование ЧМ-2022 — отсутствие алкоголя на трибунах

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2022. Экс-футболист назвал главные преимущества и недостатки мундиаля в Катаре.

«Я здесь как болельщик. Наслаждался футболом, болел за «соккерус» [сборную Австралии] Они показали прекрасный результат, вышли в 1/8 финала. Хорошее достижение. В целом приятно вновь оказаться на таком празднике футбола.



Три главных преимущества этого чемпионата мира? Небольшие расстояния между стадионами. Прекрасные условия для команд. Прекрасные отели для болельщиков.



Три главных разочарования турнира? Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться», — приводит слова Уилкшира Sport24.

Напомним, победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая в финале турнира переиграла Францию. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы.