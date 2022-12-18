Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет

У вас точно есть самоё теплое воспоминание о футболе. Воспроизведите его на секунду. Прокрутите ещё раз. Моё – чемпионат мира 2002 года. Чуть ли не до слёз бесился, когда судьи тащили Корею сначала в плей-офф, а потом дальше. Кричал в недавно купленный телек, когда Сычёв забил Бельгии. А потом кричал из-за того, что не забили третий. В финале болел за Германию. Без объяснения причин. Но Роналдо испортил не только вечер, но и ближайший месяц. Тогда казалось, что это со мной до конца.

Дальше воспоминания пролетают на уровне хайлайтов – Россия на Евро в 2008-м, 2018-м. Испания – в 2010-м. Франция и Италия в 2006-м. Но уверен: нынешний финал полностью обнулил всё, что было до не только у меня, но и многих. Это лучший матч в истории. Финал, который невозможно превзойти.

Сейчас сложно осознать момент. Слишком много эмоций. У вас точно были или есть папы, дедушки или другие родственники, которые хотя бы раз рассказывали вам о самом удивительном матче в их жизни. Так вот – теперь независимо от того, сколько вам лет, за кого вы болели – вы точно скажете про Францию и Аргентину. Через 20–30–50 лет.

Обычно финалы – это тоска. Вспомните 2010-й, 2014-й да и, в общем-то, 2018-й. Почти всегда была команда, которая должна была победить. По справедливости. Мы почти не натыкались на случайных чемпионов. В Катаре совершенство в форме Франции столкнулось со злым, агрессивным монстром, который показывал зубы. Сначала в первом тайме с Саудовской Аравией. Потом последние полчаса с Мексикой. И дальше по списку. Их вышвыривали на каждой стадии, как навязчивую рекламу. Но раз за разом не получалось. Чего-то не хватало. А они знали, на что способны. И знали финальную цель.

Совершенство может победить только так. Так, как это сделала Аргентина. 2:0 – самый бестолковый счёт в футболе. Запомните это навсегда. В игре, где нет никакой справедливости, спасти может только фокус. Иначе наступают три минуты от Мбаппе. И перестрелка в дополнительное время. До последней секунды они как сумасшедшие неслись в атаку. Это уже была не просто эстетика, а симбиоз чего-то большего. Того, что войдёт в историю. И будет с нами навсегда.

►Футбол – навсегда просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Других слов про этот чемпионат мира не осталось

►Месси побил неприкасаемый рекорд чемпионатов мира! Его ещё долго никто не догонит. Лионель ещё не доиграл финальный матч с Францией на ЧМ-2022, но уже превзошёл два невероятных достижения

Аргентина показала – для чемпионства не нужно приглашать великого тренера. Или работать только на одного великого игрока. Чемпионом можно стать, только объединившись. А они сделали это с первого дня. И демонстрировали каждую минуту.

Пусть Франция забирает трофей в 2026-м. В уже менее крутом финале. Всё, что должен нести футбол, мы увидели сегодня. Лучше уже не будет.