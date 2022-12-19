Месси забил гол в финале ЧМ, когда на поле было 13 футболистов Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поразил ворота национальной команды Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда на поле находилось 13 аргентинских футболистов.

Момент произошёл на 108-й минуте матча. Когда Месси бил в створ ворот французской сборной, на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды. Запасные футболисты присутствовали на поле, когда мяч залетал в ворота французов. Этот гол вывел Аргентину вперёд в дополнительное время, став вторым забитым мячом Месси в финале.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию по пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. В дополнительное команды также обменялись забитыми мячами, перейдя к серии пенальти при счёте 3:3.

Фанаты в Буэнос-Айресе ликуют после победы Аргентины в ЧМ-2022: