Главный провал чемпионата мира в Катаре. Рефери абсолютно необучаемы

Давайте сравним ощущения. Когда вы впервые поняли, что система видеопомощи с нами навсегда? Я хорошо запомнил этот момент. 2017 год, Петербург. Накануне Кубка конфедераций перед нами выступал легендарный Марко ван Бастен – в то время он занимал должность директора ФИФА по развитию. И был одним из главных идеологов обновлений. Тогда я почти ничего не понял: голландец долго и возбуждённо рассказывал о прорыве в судействе, отвечал на странные вопросы, но единственный вывод из той встречи – к 2019 году система VAR будет работать во всём мире. А о судейских ошибках мы забудем навсегда.

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Прошло 5,5 года. И сейчас, вспоминая ту встречу, ощущаю себя наивным идиотом. Судьям дали всё: кучу камер, снимающих все детали происходящего. Добавили систему автоматической фиксации гола. Выдали полуавтоматическое определение офсайда – вы точно видели эту ультрасовременную графику в Катаре. Но единственное, от чего удалось избавиться за эти годы – от совсем уж абсурдных решений, когда мяч, например, на метр влетает в ворота, но никто этого не видит. Или же от километровых офсайдов, после которых забиваются голы. Однако куча нелепых решений с разными трактовками всё ещё с нами. По ходу чемпионата мира ФИФА даже увеличила количество судей. Теперь их больше 10. В 2017-м со слов ван Бастена читалось, что через пять лет арбитры в поле вообще будут не нужны. Сейчас мы понимаем: их не хватает даже с передовыми технологиями.

Судьи на ЧМ-2022 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Эту цитату приписывают Уинстону Черчиллю. Она куда более глобальна, но вполне подходит под описание судейства: «Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо». Нынешним судьям дали всё: помощников, камеры и время на принятие решения. Но за 5,5 года они ничему не научились. Пара примеров с нынешнего ЧМ: Мэттью Конгер дал разыграть мяч с центра поля после гола Гризманна, а потом пошёл смотреть повтор и отменил взятие ворот. Грандиозная ошибка. Хорошо ещё, что французы к тому моменту выходили из группы. Иначе это был бы сумасшедший скандал. Уругвай вообще может обвинять судей в невыходе из группы: в матче с Португалией в их ворота поставили пенальти, который многократно игнорировали в других встречах. Аплодируем Энтони Тейлору. А некоторые просто оказались не готовы к турниру подобного уровня: вспомните чудаковатого замбийца с игры Бельгия – Канада. Или же Антонио Матеу Лаоса, которому хотел втащить Дензел Думфрис после матча Нидерланды – Аргентина. Он полностью потерял контроль над ходом матча, не показал красную карточку Паредесу, а уже после пенальти выписал удаление тому самому Думфрису. Просто кошмар.

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Да, сейчас мы избежали совсем уж явных ошибок в решающих матчах. И, похоже, 11-метровый на Анхеле Ди Марии в финале всё-таки был. Но впечатления от работы судей всё равно очень скомканные. Особенно по сравнению с тем же Евро-2020. Да, ФИФА выступает за глобализацию. Это здорово. Но чемпионат мира – точно не площадка для экспериментов. В том числе с кучей добавленного времени. Хорошо, что к плей-офф от неадекватных минут почти отказались. Правда, осталось исправить ещё кучу нюансов. И тогда к ЧМ-2026 мы получим совсем другую картинку.