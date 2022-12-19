Лунёв: Де Пауль — дементор. Он высасывает энергию у соперника и заряжает партнёров

Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв выделил игру полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Впечатления от игры просто зашкаливают, честно сказать. Создали атмосферу праздника, и это в очередной раз подтверждает, что футбол, наверное, является лучшим видом спорта. По игре многие уже сказали, в частности, про Месси и про Мбаппе как про таких самых главных участников этого чемпионата мира и финала — абсолютно заслуженно, добавить нечего. В дополнение ко всему могу сказать, что стоит обратить внимание на седьмого номера сборной Аргентины, на Де Пауля. Как я говорил другу, это дементор — он высасывает энергию у соперника плюс заряжает своих партнёров по команде. Он выполняет беговую, позиционную работу, совершает отборы, но и энергетический фон в большей степени зависит от него. Он является реальным мотором команды», — приводит слова Лунёва ТАСС.
Де Пауль сыграл семь матчей за сборную Аргентины на чемпионате мира 2022 года, не отметившись результативными действиями. Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен.).
Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер:
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