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Лунёв: Мартинес выиграл для Аргентины Кубок Америки и чемпионат мира. Это его заслуга

Лунёв: Мартинес выиграл для Аргентины Кубок Америки и чемпионат мира. Это его заслуга
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Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв оценил игру голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.).

«Стоит отметить и вратарей: Льориса и Мартинеса. Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, а о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в «Арсенале», выпал шанс сыграть за команду. Для того «Арсенала» он сотворил чудо, после чего не стал мириться с ролью запасного, перейдя в «Астон Виллу».

Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира. При этом в двух сериях пенальти его заслуга — он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим», — приводит слова Лунёва ТАСС.

Мартинес принял участие в шести матчах Аргентины на чемпионате мира 2022 года, пропустив шесть мячей и трижды сыграв на ноль. Он был признан лучшим вратарём мирового первенства в Катаре.

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