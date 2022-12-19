Червиченко: финал ЧМ-2022 — за гранью. Ничего подобного не видел и вряд ли увижу ещё раз

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал свои эмоции от просмотра финала чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию (3:3 доп.вр. 4:2 пен.).

«Это было что-то невероятное. Ничего подобного не видел и не уверен, что когда-либо увижу ещё раз в будущем. Из того, что мне доводилось видеть в финалах чемпионат мира, это что-то уникальное. Были, конечно, игры, когда и «Манчестер» с «Баварией» возвращался, и другие, но этот матч – за гранью», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В 2014 году сборная Аргентин дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции. Ранее Аргентина выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины. Видеоролик: