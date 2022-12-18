Червиченко: Месси даже не король — что-то между божественным и человеческим
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Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем и капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Конечно, Месси – король. Даже не король — что-то между божественным и человеческим. Где-то посередине», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Лионель Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской команды. В финале его сборная обыграла французов в серии пенальти (4:2, 3:3 после овертаймов), а сам форвард отметился дублем по ходу встречи. Также Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. Лионель забил семь голов в семи матчах международного первенства и трижды ассистировал партнёрам.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
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