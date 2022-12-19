«Мы ещё вернёмся». Килиан Мбаппе — после поражения в финале ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Аргентины (3:3, 2:4).
«Мы ещё вернёмся», — написал французский нападающий в своём «твиттере», сопроводив реплику эмоджи французского флага и сложенных в молитве рук.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года, забив восемь мячей в семи играх, добавив к забитым голам две результативные передачи. Турнир в Катаре стал вторым чемпионатом мира в карьере 23-летнего Мбаппе. На мировом первенстве 2018 года в России футболист вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.
Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Полиция Парижа разгоняет болельщиков после поражения Франции:
- 19 декабря 2022
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