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«Мы ещё вернёмся». Килиан Мбаппе — после поражения в финале ЧМ

«Мы ещё вернёмся». Килиан Мбаппе — после поражения в финале ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Аргентины (3:3, 2:4).

«Мы ещё вернёмся», — написал французский нападающий в своём «твиттере», сопроводив реплику эмоджи французского флага и сложенных в молитве рук.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года, забив восемь мячей в семи играх, добавив к забитым голам две результативные передачи. Турнир в Катаре стал вторым чемпионатом мира в карьере 23-летнего Мбаппе. На мировом первенстве 2018 года в России футболист вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

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