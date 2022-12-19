Журналистка: перед решающим пенальти Месси поднял взгляд в небо и обратился к Марадоне

Журналистка Ромина Зачер расшифровала слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим ударом защитника аргентинцев Гонсало Монтьеля в послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции (3:3, 4:2 пен.). Капитан аргентинской команды обратился к легендарному форварду сборной Диего Марадоне.
По мнению журналистки, перед пенальти Монтьеля Месси поднял глаза к небу и произнёс: «Давай, Диего, помоги ему». Защитник аргентинцев реализовал свой 11-метровый удар и установил окончательный счёт в серии пенальти 4:2, чем принёс своей команде победу в финале.
Марадона выигрывал чемпионат мира с Аргентиной в 1986 году. Для Месси победа на ЧМ в Катаре стала первой в карьере.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
- 19 декабря 2022
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:39
-
12:35
-
12:22
-
12:22