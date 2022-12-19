Журналистка: перед решающим пенальти Месси поднял взгляд в небо и обратился к Марадоне

Журналистка Ромина Зачер расшифровала слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим ударом защитника аргентинцев Гонсало Монтьеля в послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции (3:3, 4:2 пен.). Капитан аргентинской команды обратился к легендарному форварду сборной Диего Марадоне.

По мнению журналистки, перед пенальти Монтьеля Месси поднял глаза к небу и произнёс: «Давай, Диего, помоги ему». Защитник аргентинцев реализовал свой 11-метровый удар и установил окончательный счёт в серии пенальти 4:2, чем принёс своей команде победу в финале.

Марадона выигрывал чемпионат мира с Аргентиной в 1986 году. Для Месси победа на ЧМ в Катаре стала первой в карьере.

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