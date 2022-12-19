Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы

Как же нам повезло.

Нам повезло увидеть, как была написана главная футбольная история в этом веке. Лучший финал, который только можно было представить, с самым красивым исходом – величайший игрок нашего времени наконец не прошёл с полными грусти глазами мимо Кубка, а с любовью поцеловал его и поднял над головой.

Сборная Аргентины, которая весь этот турнир из матча в матч влюбляла в себя тысячи болельщиков по всему миру, стала чемпионом.

Сборная Аргентины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аргентинцы, которые верили, молились и ждали этого дня годами, следуя за своей командой повсюду, наконец увидели, как их любимцы с золотыми медалями на шеях празднуют главную победу.

Их победу. 18 декабря 2022 года победил каждый аргентинец, каждый, кто любит футбол, потому что случилось его торжество. И мы с вами тоже – потому что стали свидетелями невероятного. Если бы я верила в бога настолько, чтобы благодарить его за это, обязательно бы это сделала.

Но давайте вернёмся в 1-й тур чемпионата мира, когда сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Это был шок, лишний повод поиздеваться над Месси, потому что именно для него этот турнир значил больше, чем для кого-либо другого.

А потом… Потом всё перевернулось.

Аргентина попёрла. Со злостью, с характером, иногда с излишним надрывом и эмоциональностью, но всегда с храбростью и умением пересобраться в сложные моменты. Вспомните пропущенный в концовке мяч от Нидерландов, который перевернул всё – трибуны к тому моменту уже готовились праздновать победу, явно не подозревая, что всё дойдёт до невероятно нервной серии пенальти. Но команда показала характер. Huevos, как говорят аргентинцы.

Аргентина в матче с Нидерландами Фото: Julian Finney/Getty Images

И что важно – в этой перестройке были задействованы все. Аргентина на этом чемпионате мира не была командой с Месси в составе или командой одного Лео – это был единый живой организм, который вместе боролся, вместе побеждал и вместе шёл вперёд. В этом огромная заслуга Скалони, который сумел найти идеальные сочетания как в коллективе, так и на поле: именно он сделал так, чтобы зависимость от Месси, ранее присущая Аргентине, снизилась.

Как проявил себя Мартинес в тяжелейшие и важнейшие моменты пенальти. У него отвратительный, грязный характер, но он заставил об этом забыть и думать лишь о своём большом профессионализме.

► «Золотые» руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси. Без Эмилиано у Лео не было бы Кубка мира



Каким был Ди Мария – он медленно раскрывался на протяжении всего турнира, чтобы засиять в финале и точно стать одним из лучших. Лаутаро Мартинес был под прессингом всё время за свои провалы. Но он забил важнейший пенальти, получив прощение от болельщиков.

Как изменился Месси. Он наконец стал лидером и капитаном, которого хотела видеть Аргентина. Лео огрызался, бился, а что ещё важнее – был частью команды, а не капризной звездой.

► Месси ненавидели в Аргентине. Чтобы стать своим, ему понадобилось 16 лет. Тяжёлая судьба Лео в сборной. Он так и так войдёт в историю, но от исхода финала зависит слишком многое

Какими были болельщики. С какой страстью они каждый матч гнали команду вперёд, давая фору любому на этом турнире. Мы очень много про них говорили за этот месяц, и сегодня они точно заслужили особенную медаль. Потому что вряд ли в этом мире кто-то болеет футболом сильнее, чем эти ребята, готовые продать последнее, чтобы дотянуться до своей команды и попеть в её честь.

Болельщики сборной Аргентины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы никогда не забудем эту сборную. Никогда не забудем этот финал. Никогда из памяти не сотрётся самый счастливый мальчик на планете с Кубком мира в руках. А именно им в воскресенье был Месси, который в 35 лет, спустя пять проигранных финалов, ненависть болельщиков, критику за «бестрофейность» и неудачливость, забрал то, что по праву принадлежит ему.



Спасибо, Аргентина. Ты сделала счастливыми миллионы людей. И я – среди них.

► Сегодня воскресили футбол. Что-то на историческом языке

► Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет. Готовы вспоминать его следующие 50 лет?