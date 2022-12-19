Тони Кроос — о Месси: никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира. Вчера, 18 декабря, южноамериканцы в финале турнира в Катаре обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).
«Он этого заслуживает. Что касается индивидуального выступления Месси на чемпионате мира, я никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как этот парень. Имейте в виду, он никогда не играл за клубы, которым я отдаю предпочтение. Так что я говорю искренне», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.
Месси был признан самым ценным игроком минувшего турнира. Для него это первый титул чемпиона мира. Аргентина завоевала Кубок мира в третий раз в истории и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
- 19 декабря 2022
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:10
-
15:05