Тони Кроос — о Месси: никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира. Вчера, 18 декабря, южноамериканцы в финале турнира в Катаре обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).

«Он этого заслуживает. Что касается индивидуального выступления Месси на чемпионате мира, я никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как этот парень. Имейте в виду, он никогда не играл за клубы, которым я отдаю предпочтение. Так что я говорю искренне», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Месси был признан самым ценным игроком минувшего турнира. Для него это первый титул чемпиона мира. Аргентина завоевала Кубок мира в третий раз в истории и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.

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