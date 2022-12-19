Канте хочет подписать с «Барселоной» предварительное соглашение в январе

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте может сменить команду. В его услугах заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.
Контракт француза с лондонцами истекает будущим летом, таким образом, с 1 января футболист сможет вести переговоры с другими клубами. Каталонцы продолжают поиски футболиста для замены Серхио Бускетсу, который с большой вероятностью покинет команду. Кандидатура Канте устраивает совет директоров, спортивный отдел и тренерский штаб сине-гранатовых, так как он не раз доказывал свой высокий уровень, а также может переехать в Испанию бесплатно.
Стороны ведут предварительные переговоры, но игрок хочет как можно быстрее определиться со своим будущим и настаивает на том, чтобы подписать предварительное соглашение в январе.
«Барселона» также рассматривает Жоржиньо из «Челси» и Юри Тилеманса из «Лестера», но игровые качества Канте делают его предпочтительным вариантом.
Французский полузащитник пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
- 19 декабря 2022
-
21:13
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:04
-
19:57
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:52
-
17:46