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Канте хочет подписать с «Барселоной» предварительное соглашение в январе

Канте хочет подписать с «Барселоной» предварительное соглашение в январе
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Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте может сменить команду. В его услугах заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.

Контракт француза с лондонцами истекает будущим летом, таким образом, с 1 января футболист сможет вести переговоры с другими клубами. Каталонцы продолжают поиски футболиста для замены Серхио Бускетсу, который с большой вероятностью покинет команду. Кандидатура Канте устраивает совет директоров, спортивный отдел и тренерский штаб сине-гранатовых, так как он не раз доказывал свой высокий уровень, а также может переехать в Испанию бесплатно.

Стороны ведут предварительные переговоры, но игрок хочет как можно быстрее определиться со своим будущим и настаивает на том, чтобы подписать предварительное соглашение в январе.

«Барселона» также рассматривает Жоржиньо из «Челси» и Юри Тилеманса из «Лестера», но игровые качества Канте делают его предпочтительным вариантом.

Французский полузащитник пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы.

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