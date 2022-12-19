«Бавария» заинтересована в переходе Эмилиано Мартинеса

«Бавария» интересуется вратарём сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает Media Foot.
По информации источника, мюнхенский клуб очень внимательно следил за игрой различных вратарей на чемпионате мира и был впечатлён игрой аргентинского стража ворот. 30-летний голкипер отвечает всем требованиям немецкой команды. Основной вратарь немцев Мануэль Нойер получил травму и выбыл до конца сезона, поэтому переход может состояться уже в январе.
Контракт Мартинеса с «Астон Виллой» действует до июня 2027 года, сам игрок не собирается покидать английскую Премьер-лигу, но неизвестно, как он отнесётся к возможности сыграть в Лиге чемпионов.
В финале первенства планеты Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём турнира.
Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.
Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса
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