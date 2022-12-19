«Бавария» осудила расистские оскорбления в адрес Кингсли Комана после финала ЧМ-2022

«Бавария» прокомментировала расистские оскорбления в адрес нападающего клуба и сборной Франции Кингсли Комана.



Напомним, французский футболист подвергся расистским нападкам в социальных сетях после финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Коман не смог реализовать 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти.



«Бавария» решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого клуба.

Коман играет за французскую сборную с 2016 года. В составе национальной команды форвард — серебряный призёр чемпионата мира — 2022 в Катаре и чемпионата Европы — 2016 во Франции.