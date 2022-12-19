«Брайтон» планирует продлить контракт с аргентинским полузащитником Мак Аллистером

Генеральный директор английского «Брайтона» Пол Барбер рассказал, что клуб ведёт переговоры с аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером о новом контракте. Текущее соглашение игрока с клубом завершается в 2025 году.
«Мы работали над новым контрактом для Алексиса ещё в преддверии чемпионата мира. Мы несколько раз встречались с отцом Алексиса, он сам играл за Аргентину с Марадоной, так что у них фантастическая семейная история.
Когда игроки преуспевают, когда их профиль улучшается, к ним всегда будет интерес. Алексис ничем не отличается, к нему был интерес до чемпионата мира, и я уверен, что после него будет ещё больше внимания. Всё, что мы можем сделать в ситуации, когда есть большой актив, — это попытаться защитить себя как можно лучше», — приводит слова Барбера talkSPORT.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
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