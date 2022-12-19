Бензема может вернуться в сборную Франции, если Зидан заменит Дешама на посту тренера

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Франции, может изменить своё решение, сообщает Footmercato.



По информации источника, 35-летний французский форвард может вернуться в национальную команду, если главный тренер cборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост, а на его место придёт экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан. Будущее Дешама в национальной команде решится в ближайшие недели — в январе 2023 года состоится встреча специалиста с руководством Федерации футбола Франции (FFF).



Напомним, Бензема получил травму в преддверии старта чемпионата мира — 2022 и не смог выступить на турнире в Катаре. Сборная Франции под руководством Дешама дошла до финала мундиаля, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

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