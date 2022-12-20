Сорокин: если кто-то собирался не трезветь на ЧМ в Катаре, то для таких были затруднения

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о проведённом в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Объём негатива, который получил на себя Катар, сопоставим с тем, который получили мы. Это всегда было и будет. Любая страна-хозяйка оказывается в свете софитов. Нельзя притянуть к себе внимание всего мира и выйти абсолютно чистеньким. Главный итог ― все знают, что такое Катар. Это была главная цель. Всё остальное ― оценочные суждения. Эпик-фейлов на турнире не было. Наши коллеги из Франции на финале Лиги чемпионов переборщили, когда поливали людей слезоточивым газом. Здесь ничего страшного не происходило: никого не арестовали, все попадали на матчи вовремя, еды предостаточно. Да, если кто-то собирался здесь не трезветь, то для таких людей были затруднения. Но с таким желанием надо было ехать в другое место. Никто же не поливает грязью Швецию и Норвегию за трудности с алкоголем? Там стакан пива стоит 10 евро. В Норвегии ещё и государственная монополия на алкоголь», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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