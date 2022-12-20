MD: Ди Мария в мае предложил себя «Барселоне». В клубе отказались из-за возраста игрока

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который по окончании сезона-2021/2022 стал свободным агентом, в мае 2022 года предложил свои услуги «Барселоне». Главный тренер испанской команды Хави одобрил этот переход, но в конце концов в стане сине-гранатовых отказались от такого трансфера из-за возраста футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Позднее 34-летний Ди Мария подписал годичный контракт с «Ювентусом», в составе которого в 10 матчах забил гол и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре Ди Мария выступал в составе сборной Аргентины и забил гол в финале турнира в ворота сборной Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

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