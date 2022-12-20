Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент США Байден поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу

Президент США Байден поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу
Комментарии

Президент США Джо Байден на своей странице в социальных сетях поздравил Аргентину с победой на чемпионате мире по футболу 2022 в Катаре.

«Поздравляю тебя, Альберто (Альберто Фернандес — президент Аргентины — Прим. «Чемпионата»), и каждого аргентинца с упорной и заслуженной победой. Знаешь, я думаю, что у этого парня, Месси, может быть будущее (эмодзи с подмигивающим глазом)», — написал Байден.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами, и в итоге судьба трофея определилась в серии пенальти.

Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022