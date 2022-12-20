Президент США Байден поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу

Президент США Джо Байден на своей странице в социальных сетях поздравил Аргентину с победой на чемпионате мире по футболу 2022 в Катаре.
«Поздравляю тебя, Альберто (Альберто Фернандес — президент Аргентины — Прим. «Чемпионата»), и каждого аргентинца с упорной и заслуженной победой. Знаешь, я думаю, что у этого парня, Месси, может быть будущее (эмодзи с подмигивающим глазом)», — написал Байден.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами, и в итоге судьба трофея определилась в серии пенальти.
- 20 декабря 2022
-
12:30
-
12:28
-
12:18
-
12:17
-
12:16
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:09
-
09:57
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:12
-
09:10