Журавлёв: перед переходом в «Торпедо» мне позвонил Талалаев

Защитник московского «Торпедо» Юрий Журавлёв рассказал, почему решил перейти в стан чёрно-белых из «Ахмата». В грозненском клубе он работал вместе с Андреем Талалаевым, который сейчас возглавляет автозаводцев.

«Да, Андрей Талалаев позвонил мне и сказал, что очень хочет видеть в команде. Честно говоря, я не очень люблю большие города. Поэтому фактор столицы меня не касался. Знаком с агрессивным стилем игры, который проповедует Андрей Викторович. Он делает акцент на доставку мяча в штрафную через фланги. Тренировки тоже очень интенсивные.

Знаю Данила Полубояринова и Данилу Козлова, так как вместе с ними играли в «Волгаре». Не ожидал попасть в расширенный список сборной России в сентябре. Утром проснулся, а в телефоне сообщения, звонки… Думаю, что случилось? Когда узнал, то, конечно, обрадовался. Но до объявления итогового состава сильно не тешил себя надеждами. Отношусь к этому спокойно — приятно, что меня замечают», — цитирует Журавлёва пресс-служба московского клуба.