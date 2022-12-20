Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил травму во время товарищеского матча

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил повреждение во время товарищеского матча с «Брентфордом», который прошёл сегодня, 20 декабря, сообщает журналист Саймон Филлипс на своей странице в социальных сетях.



Встреча команд прошла при пустых трибунах и завершилась победой «Челси» со счётом 5:1. Во время игры Фофана получил травму колена и не смог продолжить матч. Защитник был заменён.



Напомним, Фофана стал игроком «Челси» летом текущего года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Фофана выступал за «Сент-Этьен» и «Лестер Сити».

«Челси» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.