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Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил травму во время товарищеского матча

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил травму во время товарищеского матча
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Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил повреждение во время товарищеского матча с «Брентфордом», который прошёл сегодня, 20 декабря, сообщает журналист Саймон Филлипс на своей странице в социальных сетях.

Встреча команд прошла при пустых трибунах и завершилась победой «Челси» со счётом 5:1. Во время игры Фофана получил травму колена и не смог продолжить матч. Защитник был заменён.

Напомним, Фофана стал игроком «Челси» летом текущего года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Фофана выступал за «Сент-Этьен» и «Лестер Сити».

«Челси» в 14 матчах набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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