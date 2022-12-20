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«Арсенал», «Челси» и «МЮ» следят за Влаховичем. Агент игрока «ничего не исключает»

«Арсенал», «Челси» и «МЮ» следят за Влаховичем. Агент игрока «ничего не исключает»
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Стало известно об интересе к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу со стороны топ-клубов из Англии.

«Арсенал» продолжает интересоваться Влаховичем, несмотря на то что ранее игрок отказался от предложения «канониров» и перешёл в «Ювентус». За игроком также следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста сказал, что «ничего не исключает», и заявил, что открыт к любым предложениям. «Ювентус» не намерен расставаться с нападающим и рассмотрит только предложения, превышающие € 90 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere Dello Sport.

В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.

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