Вратарь сборной Аргентины Мартинес праздновал победу на ЧМ с куклой с лицом Мбаппе

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на чемпионском параде, который проходит в эти минуты в столице южноамериканской страны Буэнос-Айресе, праздновал победу на мировом первенстве с куклой с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Куклу-младенца с лицом французского форварда ему бросили фанаты. Напомним, в финале чемпионата мира Мбаппе оформил хет-трик, забив два гола с пенальти и один с игры.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022: