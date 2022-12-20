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Вертолёты с игроками сборной Аргентины улетели спустя 10 минут после подъёма в небо

Вертолёты с игроками сборной Аргентины улетели спустя 10 минут после подъёма в небо
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Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит парад, на котором болельщики чествуют игроков национальной команды, которые недавно стали чемпионами мира.

Игроки сборной Аргентины пролетели над фанатами, которые их приветствовали, на вертолётах. Их не пустили на площадь на автобусе. Это связано с соображениями безопасности. Вертолёты с футболистами внутри улетели в сторону от скопления людей спустя 10 минут после подъёма в небо.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.

Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:

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