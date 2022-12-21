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Коутиньо может перейти в «Коринтианс»

Коутиньо может перейти в «Коринтианс»
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может покинуть АПЛ и вернуться в Бразилию.

Игрок хочет покинуть нынешний клуб и вернуться в Бразилию. В его услугах заинтересован «Коринтианс», сообщает Goal.

Однако осуществить полноценный трансфер будет сложно – этому может помешать высокая зарплата игрока. Бразильцы могут предложить английскому клубу вариант с арендой, при которой клубы разделят расходы на зарплату Коутиньо.

Также есть возможность, что клуб из Бирмингема расторгнет контракт с бразильцем, но этот вариант маловероятен.

«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 миллионов евро в мае этого года. Каталонцы получат 50% от суммы перепродажи хавбека.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Миллионы людей на улицах Буэнос-Айреса после победы на ЧМ:

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