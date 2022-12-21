Коутиньо может перейти в «Коринтианс»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может покинуть АПЛ и вернуться в Бразилию.



Игрок хочет покинуть нынешний клуб и вернуться в Бразилию. В его услугах заинтересован «Коринтианс», сообщает Goal.



Однако осуществить полноценный трансфер будет сложно – этому может помешать высокая зарплата игрока. Бразильцы могут предложить английскому клубу вариант с арендой, при которой клубы разделят расходы на зарплату Коутиньо.



Также есть возможность, что клуб из Бирмингема расторгнет контракт с бразильцем, но этот вариант маловероятен.



«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны» за 20 миллионов евро в мае этого года. Каталонцы получат 50% от суммы перепродажи хавбека.



В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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