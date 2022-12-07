«Астон Вилла» может продать Филипе Коутиньо, купленного летом у «Барселоны»

Бразильский футболист Филипе Коутиньо в ближайшее время может покинуть стан бирмингемской «Астон Виллы». Как сообщает Mundo Deportivo, футболист, который перешёл минувшим летом из «Барселоны» на правах полноценного трансфера, не входит в планы главного тренера Унаи Эмери, возглавившего клуб в ноябре.

При этом руководство «львов» хотело бы продать Филипе, нежели отдавать в аренду. В последнем был заинтересован только бразильский клуб «Фламенго», однако получил отказ. В связи с тем, что игрок будет выставлен на трансфер, бирмингемцы ожидают, что на игрока увеличится спрос от других команд.

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с зимы 2022 года. 30-летний бразилец сначала играл на правах аренды, а летом перешёл из «Барселоны» за сумму около € 20 млн. Каталонский клуб в случае последующей перепродажи игрока получит 50% от будущей сделки.

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