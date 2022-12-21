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Дибала рассказал, что пробил пенальти по центру ворот Льориса по совету Эмилиано Мартинеса

Дибала рассказал, что пробил пенальти по центру ворот Льориса по совету Эмилиано Мартинеса
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, почему решил пробить пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов в финале чемпионата мира — 2022 с Францией по центру ворот Уго Льориса.

«Да, я пробил по центру ворот Льориса по совету Эмилиано Мартинеса. Я понимал, что меня выпустили на поле специально под послематчевую серию, поэтому я должен был реализовать удар. Я хотел пробить в угол, но Мартинес сказал мне, чтобы я пробил по центру, потому что Льорис обязательно прыгнет в одну из сторон. Так всё и получилось», — цитирует Дибалу журналист Альфредо Педулла в своих социальных сетях.

Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:

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