Романо: Роналду пока не согласился на контракт «Аль-Нассра», он ждёт предложений из Европы

Будущее португальского форварда Криштиану Роналду всё ещё не определено. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, предложение от «Аль-Нассра» всё ещё находится на столе, однако сам 36-летний нападающий хочет дождаться предложений от европейских клубов.
По сведениям источника, руководство арабской команды подтвердило свои намерения представителям игрока, что они будут настаивать на принятии окончательного решения в ближайшие дни. Речь идёт о всё том же контракте до 2025 года, согласно которому Криштиану может получать до € 200 млн за сезон.
В данный момент Роналду находится без клуба после того, как из-за скандального интервью журналисту Пирсу Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ:
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